نشوب حريق فى مجمع خردة بواحة الفرافرة بالوادى الجديد

اندلع حريق في مجمع للخردة بمدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم إرسال سيارات الإطفاء والحماية المدنية للتعامل مع الحريق، وتمت السيطرة عليه، وجارٍ عمليات التبريد.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة العميد مصطفى عبدالحي، مدير إدارة الحماية المدنية، بنشوب حريق في المجمع. وتم إرسال سيارات الإطفاء والحماية المدنية على الفور للتعامل مع الحريق، وتمت السيطرة عليه، وجارٍ عمليات التبريد.

وتبين أن المجمع يحتوي على خردة وورق وكرتون، بالإضافة إلى وجود مكبس هيدروليكي لضغط محتويات المجمع. وقامت قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع سيارات فنطاس المياه التابعة للوحدة المحلية، بالسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وما زالت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء تقوم بأعمال التبريد وإخماد الحريق تمامًا، كما تم تحرير محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لبدء التحقيقات.