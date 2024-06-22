السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نشوب حريق فى مجمع خردة بواحة الفرافرة بالوادى الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اندلع حريق في مجمع للخردة بمدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم إرسال سيارات الإطفاء والحماية المدنية للتعامل مع الحريق، وتمت السيطرة عليه، وجارٍ عمليات التبريد.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة العميد مصطفى عبدالحي، مدير إدارة الحماية المدنية، بنشوب حريق في المجمع. وتم إرسال سيارات الإطفاء والحماية المدنية على الفور للتعامل مع الحريق، وتمت السيطرة عليه، وجارٍ عمليات التبريد.

وتبين أن المجمع يحتوي على خردة وورق وكرتون، بالإضافة إلى وجود مكبس هيدروليكي لضغط محتويات المجمع. وقامت قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع سيارات فنطاس المياه التابعة للوحدة المحلية، بالسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وما زالت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء تقوم بأعمال التبريد وإخماد الحريق تمامًا، كما تم تحرير محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لبدء التحقيقات.

حريق مجمع خردة الفرافرة الوادي الجديد الاطفاء والحماية المدنية عمليات التبريد النيابة العامة

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