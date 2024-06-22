ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ3 ملايين جنيه بالسويس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصرين إجراميين بالسويس وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، حيث تُقدَّر قيمة المضبوطات بـ3 ملايين جنيه تقريبًا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن السويس قيام (عنصريين إجراميين"لهما معلومات جنائية") بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، متخذين من دائرتيِّ قسميِّ شرطة (الجناين، فيصل) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبط (عنصر إجرامي) بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرامًا – مبلغ مالي) وضبط (عنصر إجرامي) بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 2 كيلو جرام – سلاح أبيض) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.