محافظ الغربية يتابع استعدادات رصف الشوارع بالمحلة

ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد..

واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عقد الاجتماعات لمتابعة استعدادات المحافظة لرصف الشوارع خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، ومقترحات الشوارع المزمع رصفها بـ12 مركزًا ومدينة.

وعقد محافظ الغربية اجتماعًا، مساء اليوم، مع رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة؛ لمتابعة استعدادات المحافظة لرصف الشوارع خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، ومناقشة الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

وخلال الاجتماع وجَّه المحافظ رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة بالبدء في إجراءات إعداد المقايسات الهندسية للشوارع المستهدفة؛ لمراجعتها من الإدارة الهندسية بالمحافظة، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، المقترحات المُقدمة لرصف الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المُزمع تنفيذها، مؤكدًا أن اختيار الشوارع التي سيتم رصفها يكون طبقًا لأولويات محددة، على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.