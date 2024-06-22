السبت 22 يونيو 2024
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مراسل القاهرة الإخبارية يرصد الأوضاع فى جنوب لبنان بعد غارات الاحتلال

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب

رصد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، مستجدات الأوضاع بالجنوب اللبناني والعمليات العسكرية بين قوات الجيش الإسرائيلي وقوات حزب الله، مشددًا على أنه منذ قليل تم سماع دوي إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني بإتجاه إحدى الأهداف العسكرية الإسرائيلية في المنطقة المقابلة للقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

وأشار "سنجاب" إلى أنه من المتوقع أن يعلن حزب الله بعد قليل عن تفاصيل العملية العسكرية والهدف الذي تم استهدافه في الشمال الإسرائيلي، موضحًا أنه في المقابل كان هناك قصف مدفعي إسرائيل استهدف بلدت الخيام اللبنانية في القطاع الشرقي من الجنوب.

وعلى المستوى الدبلوماسي، أكد أن هناك جهودا تبذل على المستوى الدبلوماسي من أجل احتواء التوتر في الجنوب اللبناني، مشددًا على أنه كانت هناك اتصالات هاتفي بين نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ووزير الخارجية البريطاني وتناول المكالمة الوضع في لبنان.

مراسل القاهرة الاخبارية الغارات الإسرائيلية القاهرة الإخبارية بيروت الجنوب اللبنانى إسرائيل حزب الله

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