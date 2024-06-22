وزير النقل: الاستغلال الأمثل للأراضى والمساحات غير المطلوبة للتشغيل بمجمع الورش

زار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اليوم لمجمع ورش المنشآت والكباري وهندسة إمبابة التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر بمنطقة إمبابة، حيث كان في استقبال الوزير رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

بدأت الزيارة باستعراض منشآت ومكونات لمجمع الذي تبلغ مساحته 30050 متر ويضم عددًا من المباني والمنشآت أبرزها مبني قسم هندسة إمبابة ومبنى إدارة وصيانة المنشآت، بالإضافة إلى ورصفة البضائع، حيث وجه الوزير بضرورة إعداد مخطط شامل لتطوير هذا المجمع بالكامل من حيث إعادة تأهيل ورفع كفاءة وترميم مبني قسم هندسة إمبابة الذي يرجع تاريخه إلى عام 1897م والاستغلال الأمثل لكل الأراضي والمساحات غير المطلوبة للتشغيل وإقامة مبان تجارية إدارية سكنية لاستغلال موقع المجمع المتميز على كورنيش النيل في تحقيق عائد اقتصادي لهيئة السكك الحديدية لاستخدامه في استمرار تحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



وبعدها توجه وزير النقل لزيارة مبني الهيئة العامة للنقل النهري، حيث كان في استقبال سيادته رئيس وقيادات الهيئة وتابع الوزير خلال زيارته خطة تطوير النقل النهري التي تشمل مشروع تطوير الرياح البحيري– ترعة النوبارية والذي يشمل إزالة الاختناقات الملاحية وأعمال حماية جوانب الترعة والتكريك وإنشاء (2) رصيف شحن وتفريغ بالمنطقة اللوجستية بحوض المتراس بالإسكندرية (رصيف 4& 5) ورفع كفاءة الأهوسة الواقعة على الطريق الملاحي، وكذلك مشروع تطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان وإزالة الاختناقات الملاحية لتوفير مسارات آمنة وخاصة للفنادق السياحية وإنشاء رصيف جديد بميناء وادي حلفا بالسودان وتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS)، وكذلك مشروع تطوير الطريق الملاحي القاهرة/ دمياط ورفع كفاءة هويس زفتي، بالإضافة الي مشروع تطوير الطريق الملاحي القاهرة/ الإسماعيلية وإنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي، حيث تم تطوير عدد 2 كوبري وتحويلهما من كباري ثابتة الي كباري متحركة (مسطرد – أبو زعبل).



كما أكد وزير النقل رئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهري بضرورة استمرار الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية؛ حرصًا على سلامة المواطنين واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، مع الالتزام بالحمولة المحددة، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والآمان بها.

تطوير المعهد الإقليمي للنقل النهري



كما وجه الوزير بتطوير المعهد الإقليمي للنقل النهري ودعمه بالخبراء وأحدث المعامل والمحاكيات بما يسهم في وجود أجيال من المتخصصين في هذا المجال المهم.