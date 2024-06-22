السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة

طلاب
طلاب

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة والتي يخوضها 7292 طالبًا وطالبة داخل 27 لجنة رئيسية بالإدارات التعليمية الخمس. 

كما أطمأن المحافظ على أعمال التأمين والتواجد الشرطى خارج لجان الامتحانات لتحقيق الانضباط وتوفير السيولة المرورية حفاظًا على تركيز الطلاب، مشددًا على مواصلة تنفيذ أعمال النظافة العامة بمحيط مقار الإمتحانات، مع تهيئة الأجواء المناسبة ووسائل الراحة من المبردات والتهوية أمام الطلاب والمراقبين. 

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بمختلف اللجان، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتدخل الفوري مع أي حالات الطوارئ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر. 

محافظ أسوان مركز سيطرة الشبكة الوطنية انتظام امتحانات الثانوية العامة

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