"بابا عايز يموتني".. القصة الكاملة لخطف وقتل الطالبة "جنى" في المقطم

«متدفعيش حاجة يا ماما وخليكي بعيد ومتخافيش عليا».. كانت هذه آخر رسالة بين الطالبة جنى ووالدتها عقب سقوطها من الطابق العاشر خلال خطفها من قبل أشقائها ووالدها لابتزاز والدتها ومساومتها عليها بمنطقة المقطم .. فما القصة؟.

تحقيقات النيابة في الواقعة

التفاصيل الكاملة كانت بخطف طالبة في العقد الثاني من العمر تدعى «جنى» من قبل أشقائها وروعوها وهددوها حتى ألقت نفسها من شرفة الشقة التي تواجدت بها بمنطقة المقطم.

وتبين من التحقيقات أن الأب والأم منفصلان منذ أكثر من 10 سنوات، ولهما ثلاثة أبناء ولدان وبنت، ومع بداية الانفصال بين الزوجين، انتقل الولدان للعيش مع والدهما، بينما ذهبت البنت للعيش مع والدتها وكان هناك خلافات كثيرة بين الطرفين لأخذ الفتاة لتعيش مع والدها ومساومات وابتزاز وخلافات حتى نجحوا في استدراج الفتاة وعندما أرادت أن تذهب لوالدتها منعوها فألقت بنفسها من الشرفة.

التحفظ على شقيق الضحية

وقررت النيابة حجز شقيق الفتاة على ذمة التحريات، لاتهامه بترويعها والتسبب في وفـاتها وتشريح جثة المتوفية، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

جنى

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسائل الفتاة لوالداتها التي تشير لمحاولة خطفها من أشقائها وجاء بها: «الحقيني بابا واخواتي خطفوني وبيضربوني، بابا عايز يموتني ياماما، يا تدفعي ٤٠٠ ألف جنيه عشان يسيبني، متدفعيش ليهم حاجه وخليكي بعيد، والله العظيم انا نفسيا اتدمرت

متخافيش علي ياماما».

تفاصيل بلاغ قسم الشرطة

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا يفيد سقوط فتاة من شرفة عقار، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على الجثة ومناظرتها من قبل النيابة، ونقل الجثة لمشرحة زينهم.