السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمنوفية

إزالات فورية
إزالات فورية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، جهود رؤساء الوحدات المحلية في شنَّ الحملات المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة على الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين والمركبات، مشددًا ببذل المزيد من الجهود لفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

وشنَّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون وبالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق والشوارع والميادين بمدينة أشمون، وأسفرت عن تحرير 15 محضر إشغال طريق، وإزالة 50 حالة إشغال فوري، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للصالح العام وتيسيرًا لحركة مرور السيارات والمواطنين.

وأكد رئيس المدينة على استمرار تنفيذ  الحملات بنطاق الوحدة المحلية بأشمون والوحدات القروية التابعة لها لإزالة كافة الإشغالات التى تعيق الحركة المرورية.

إزالة الإشغالات والتعديات

وأفادت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور عن تنظيم حملة لإزالة الإشغالات بالجهة البحرية للمدينة، حيث تم رفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات التي تعوق الحركة المرورية والتحفظ عليها وتحرير محاضر حيال المخالفين، مؤكدة على استمرار المرور الميدانى على الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام أولًا بأول حفاظًا على حقوق المواطنين. 

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء عن إستمرار شن حملات رفع وإزالة كافة الإشغالات والإعلانات العشوائية المخالفة بشوارع المدينة للقضاء على الانتشار العشوائي لإشغالات الطرق وخلق سلاسة مرورية بشوارع المدينة ومنع التوزيع العشوائي للإعلانات واللافتات.

من جهته، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإستمرار تكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام، والمتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية حملات مكبرة إزالة اللافتات إزالة الإعلانات

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