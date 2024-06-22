استنكر المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة.. حزب المؤتمر: صمت المجتمع الدولى غير مفهوم

استنكر الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، المجازر اليومية التى يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى الأعزل يوميًا، فى حالة صمت رهيب من قبل المجتمع الدولى، قائلًا: "هل سيتم ترك الأمور تسير هكذا لحين القضاء على الشعب الفلسطيني دون أن يتحرك أحد من المجتمع الدولى؟".

مجازر وحرب تجويع وتشريد ضد الفلسطينيين

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "يوميًا نسمع ونشاهد مجازر بحق الشعب الفلسطينى واستشهاد مئات الأطفال والشباب والشيوخ العزل والنساء دون أى ذنب، وقتلهم بطريقة مباشرة أو موتهم من الجوع والعطش، حيث تمارس دولة الاحتلال حرب التجويع والتطفيش والتشريد لأكثر من مليون مواطن فلسطيني فى قطاع غزة، وهو ما يؤكد أن الهدف هو الإبادة الجماعية للمواطنين فى القطاع".

صمت المجتمع الدولى وقتل الأطفال والمدنيين

وتساءل السعيد غنيم: "هل هذا الأمر حال وجوده فى أى دولة أجنبية كان موقف المجتمع الدولى سيكون هو ذات الموقف، لماذا يصمت الجميع دون أن يتحدث ولو بكلمة واحدة؟، أين منظمات حقوق الإنسان العالمية، لماذا لا يرى أحد قتل الأطفال والنساء والشيوخ والشباب يوميًا بشكل وحشى وحب الإبادة من قبل دولة الاحتلال في عصر الفضائيات ووسائل التواصل التى تنقل كل ما يجري على الأراضي الفلسطينية؟

وطالب النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر المجتمع الدولى باتخاذ موقف جاد وصارم حيال الممارسات الإجرامية التى تقوم بها دولة الاحتلال يوميًا لوقف نزيف الدماء وحقن الدماء وعدم الكيل بمكيالين، وعدم التعامل بازدواجية فى القضايا الدولية خاصة تلك المتعلقة بأرواح المواطنين الأبرياء العزل.