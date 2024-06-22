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محمد الباز

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

موعد فتح حجز شقق
موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تتصاعد حدة البحث عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 حيث يبحث الملايين من المواطنين الراغبين في الحصول على شقة سكنية مدعمة من الدولة في المدن الجديدة من خلال وزارة الإسكان في معرفة تفاصيل مشاريع الاسكان الجديدة.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يترقب الملايين من المواطنين موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 للحجز في المشروع الجديد في كافة محافظات الجمهورية حيث أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 سيكون موعد طرح كراسة شروط المشروع الجديد فالي تاورز والذي يعد المشروع السكني المميز في مدينة حدائق أكتوبر.

يتميز مشروع  فالي تاورز بموقع استراتيجي في مدينة حدائق أكتوبر بالقرب من المتحف المصري الكبير تطلع على الأهرامات مباشرة وتتراوح مساحات الوحدات السكنية فيها من 95 - 100 متر مصممة بأعلى معايير الجودة لتلبية احتيجات الأسر المصرية ويتم التقسيط على فترة من 3 - 7 سنوات.

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طرق الدفع في مشروع فالي تاورز 2024

يسدد الراغب في الحصول على وحدة سكنية في مشروع فالي تاورز السكني التابع لوزارة الاسكان نحو 150 ألف جنيه كجدية حجز ومبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة ثم يسدد 20 % من قيمة الوحدة + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 لصالح مجلس الأمناء (دفعة أولى) وعند الاستلام ينم دفع 10 % من قيمة الوحدة + مصاريف صيانة.

ويتم تقسيط 70 % من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية حتى 7 سنوات بحد أقصى بفائدة تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي + 2% +0.5 مصاريف تحصيل ويتم الحصول على الوحدة السكنية من خلال نظام القرعة العلنية للمتقدمين.

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