السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواصفات امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

مع بدء امتحانات الثانوية العامة، زادت عملية البحث الإلكتروني على مواصفات اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2024، حيث يستطيع الطالب من خلالها التركيز على الأسئلة المهمة التي من الممكن أن تأتي في الامتحان.

مواصفات امتحان اللغة الفرنسية 2024

من المقرر أن يضم امتحان اللغة الفرنسية، 30 سؤالا مثل العام الماضي، مقسمة كالتالي:-

- 30 سؤالا بـ40 درجة.

- 29 سؤال اختياري بـ34 درجة.

- 2 سؤال مقالي بـ6 درجات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن فى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية تكون عدد الأسئلة 31 سؤالًا، منها سؤالين مقالى وباقى الأسئلة اختيار من متعدد، وتشمل (الفرنسية، والأسبانية، والإيطالية، والألمانية، والصينية، واللغة الإنجليزية)، ويتم الإجابة عنها فى ساعتين بواقع 40 درجة.

موعد امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2024

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة الأجنبية الثانية في اللغة الفرنسية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024.

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أدعية قبل المذاكرة لطلاب الثانوية العامة 2024

تعليمات وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات وطريقة إجابة طلاب الثانوية العامة عن الأسئلة الاختيارية بشكل صحيح، والتى تمثل 85% بكل مادة، موضحة أنه يجب على الطالب التأكد من رقم الإجابة فى كراسة البابل شيت بما يقابلها فى كراسة الأسئلة على أن يستخدم الطالب مسطرة لتحديد رقم الإجابة فى كراسة البابل شيت لعدم حدوث أى خطأ أو تداخل بين رقم السؤال فى كراسة الأسئلة وترتيبه الإجابة فى البابل شيت.

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مأكولات تساعد على تركيز طلاب الثانوية العامة 2024

وأشارت الوزارة إلى أن يجب على الطالب التأكد من أن لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة، وأن يقوم بقراءة السؤال بعناية وعدم التسرع فى الإجابة لانه ستكون الإجابات الواردة على كل سؤال متشابهة ولكن هناك واحدة هى الصحيحة فقط، لأن الإجابات سوف تكشف مستوى الطالب ومدى تحقيقه لنواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى.

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