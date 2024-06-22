السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 39

طقس حار
طقس حار

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

 أبرز الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية. 

 درجات الحرارة غدًا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 27 

العاصمة الإدارية 39 27 

6 أكتوبر 39 27 

بنها 38 26 

دمنهور 36 24 

وادي النطرون 37 26 

كفرالشيخ 37 25 

المنصورة 38 26 

الزقازيق 38 26 

شبين الكوم 38 26 

طنطا 37 24 

دمياط 33 23 

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 24

العريش 35 22 

رفح 34 21 

رأس سدر 41 25 

نخل 38 18 

كاترين 36 16 

الطور 38 25 

طابا 38 26 

شرم الشيخ 43 32 

الإسكندرية 33 24 

العلمين 32 24 

مطروح 31 23 

السلوم 32 22 

سيوة 40 24 

رأس غارب 38 29 

الغردقة 41 31 

سفاجا 42 30 

مرسى علم 42 29 

شلاتين 42 30 

حلايب 39 31 

أبورماد 40 29 

رأس حدربة 39 28 

الفيوم 40 26 

بني سويف 40 26 

المنيا 41 26 

أسيوط 41 26 

سوهاج 43 27 

قنا 44 29 

الأقصر 44 30 

أسوان 45 31 

الوادي الجديد 44 27 

أبوسمبل 44 30 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي: 

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 44 32 

المدينة المنورة 45 30

الرياض 46 30 

المنامة 42 33 

أبوظبي 44 32 

الدوحة 43 33 

الكويت 49 32 

دمشق 34 19 

بيروت 29 26 

عمان 32 21 

القدس 31 20 

غزة 31 24 

بغداد 46 30 

مسقط 36 32 

صنعاء 32 16 

الخرطوم 41 31

طرابلس 30 24

تونس 30 21

الجزائر 24 20

الرباط 30 17

نواكشوط 35 22 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى

أنقرة 36 17 

إسطنبول 30 22 

إسلام آباد 40 28 

نيودلهي 41 31 

جاكرتا 34 24 

بكين 29 19 

كوالالمبور 34 24 

طوكيو 26 21 

أثينا 36 24 

روما 28 17 

باريس 24 14 

مدريد 31 17 

برلين 24 13 

لندن 25 16 

مونتريال 20 15 

موسكو 20 14 

نيويورك 34 24 

واشنطن 38 24 

أديس أبابا 22 13

هيئة الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة الظواهر الجوية تنشط رياح القاهرة الكبرى الوجه البحري

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