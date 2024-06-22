السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: 30 يونيو نقطة فارقة فى تاريخ الدولة المصرية لتصحيح مسار الوطن

النائب سامى سوس
النائب سامى سوس

هنأ النائب سامى سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا أن هذه الثورة أظهرت وحدة وتلاحم المصريين، شعبًا وقيادة وجيشًا وشرطة وكل المؤسسات، وأكدت وعي الشعب المصري وقدرته على مواجهة التحديات والصعاب بقلب رجل واحد.

إحباط مخططات استهداف أمن واستقرار الوطن

قال عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم، إن ثورة 30 يونيو مكّنت الشعب المصري من إحباط مخططات استهداف أمن واستقرار الوطن، وقطعت الطريق على الدخول إلى صراعات داخل الدولة، كما كانت تعمل جماعة الإخوان عليها لتضرب مفاصل الدولة، كما أنها حافظت على الهوية المصرية من الضياع، حيث حاولت جماعة الإخوان وبعض القوى الغربية القضاء على الهوية المصرية لإحكام سيطرتهم على الوطن.

 

txt

رئيس حزب الاتحاد: ثورة 30 يونيو تاريخ مضىء فى الحياة المصرية

txt

العربى الناصرى: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من الإرهاب

أفسدت المؤامرات الداخلية والخارجية

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إلى أن حكمة المصريين وقوة وحدتهم أفسدت على المتربصين بمصر العديد من المؤامرات الداخلية والخارجية بإرادة قوية فى إنقاذ البلاد، كما أنها أعادت لمصر هيبتها وقوتها وريادتها في المنطقة، ومكنتها من استعادة علاقاتها الدولية والخارجية مرة أخرى، فكانت نقطة فارقة فى تاريخ الدولة المصرية لتصحيح مسار الوطن وإعادة بناء حاضره ومستقبله.

تحية للشهداء من الشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء

وقدّم سوس، التحية للشهداء من الشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء الذين قدموا روحهم في سبيل الحفاظ على الوطن ومقدراته، وكانوا سببًا في أن تُبنى قواعد المجد ووضع حجر أساس الجمهورية الجديدة، والمضي في مسيرة البناء والتنمية.

النائب سامي سوس مجلس النواب حزب مستقبل وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي ثورة 30 يونيو 30 يونيو

مواد متعلقة

مجدى مرشد: 30 يونيو أعادت الوطن للمصريين وقضت على أحلام جماعات الشر

عضو بالشيوخ يثمن توجيهات الرئيس السيسى بتشكيل خلية أزمة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين

برلمانى يطالب بمعاقبة المتسببين فى تعريض حياة الحجاج للخطر

أول تحرك برلمانى لمواجهة شركات السياحة الوهمية لخداع الحجاج المصريين

برلمانية: فرق عمل قنصلية لحصر أعداد الحجاج المتوفين والمصابين

النائب حازم الجندى: جهود التحالف الوطنى المتواصلة أدخلت البهجة والسرور على المواطنين

«مصر أكتوبر بالجيزة» يقدم الحلوى ولحوم الأضاحى على المواطنين بمناسبة عيد الأضحى

برلمانى: ثورة 30 يونيو كشفت الستار عن المخططات الإجرامية للجماعة الإرهابية

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

عاجل| مدبولى يكلف بسحب رخص 16 شركة سياحة سفرت حجاجًا وإحالة مسئوليها للنيابة

عاجل| كولر يتلقى صدمة من لجنة تخطيط الأهلى بشأن صفقة تريزيجيه

"تتلظى" تُثير الجدل فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة