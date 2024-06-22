برلمانى: 30 يونيو نقطة فارقة فى تاريخ الدولة المصرية لتصحيح مسار الوطن

هنأ النائب سامى سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا أن هذه الثورة أظهرت وحدة وتلاحم المصريين، شعبًا وقيادة وجيشًا وشرطة وكل المؤسسات، وأكدت وعي الشعب المصري وقدرته على مواجهة التحديات والصعاب بقلب رجل واحد.

إحباط مخططات استهداف أمن واستقرار الوطن

قال عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم، إن ثورة 30 يونيو مكّنت الشعب المصري من إحباط مخططات استهداف أمن واستقرار الوطن، وقطعت الطريق على الدخول إلى صراعات داخل الدولة، كما كانت تعمل جماعة الإخوان عليها لتضرب مفاصل الدولة، كما أنها حافظت على الهوية المصرية من الضياع، حيث حاولت جماعة الإخوان وبعض القوى الغربية القضاء على الهوية المصرية لإحكام سيطرتهم على الوطن.

أفسدت المؤامرات الداخلية والخارجية

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إلى أن حكمة المصريين وقوة وحدتهم أفسدت على المتربصين بمصر العديد من المؤامرات الداخلية والخارجية بإرادة قوية فى إنقاذ البلاد، كما أنها أعادت لمصر هيبتها وقوتها وريادتها في المنطقة، ومكنتها من استعادة علاقاتها الدولية والخارجية مرة أخرى، فكانت نقطة فارقة فى تاريخ الدولة المصرية لتصحيح مسار الوطن وإعادة بناء حاضره ومستقبله.

تحية للشهداء من الشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء

وقدّم سوس، التحية للشهداء من الشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء الذين قدموا روحهم في سبيل الحفاظ على الوطن ومقدراته، وكانوا سببًا في أن تُبنى قواعد المجد ووضع حجر أساس الجمهورية الجديدة، والمضي في مسيرة البناء والتنمية.