محمد إمام ردًا على نقد طارق الشناوى لـ"اللعب مع العيال": أنا مستغرب

حرص الفنان محمد إمام، على توجيه رسالة إلى الناقد طارق الشناوي وذلك بعد تعليق الأخير على أدائه في فيلمه السينمائي الجديد "اللعب مع العيال" والذي ينافس حاليًا بدور العرض السينمائي.

وكتب الفنان محمد إمام عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا مستغرب الشكر اللي بيشكره فيا الأستاذ طارق بقاله فترة.. ده كان مش راحمني من ساعة ما بدأت، على العموم كلامك أسعدني جدًا، وبقيت بحب رأيك مش عارف ليه".

وكان الناقد الفني طارق الشناوي، قد أعرب عن إعجابه الشديد بأداء محمد إمام في فيلم "اللعب مع العيال"، والتطور الملحوظ في أدائه كممثل خلال آخر عملين وهما مسلسل "كوبرا" وفيلم "اللعب مع العيال" .

إيرادات فيلم "اللعب مع العيال"

وحقق فيلم "اللعب مع العيال" من بطولة محمد إمام أمس الجمعة، إيرادات بلغت 2 مليون و46 ألف جنيه، ليأتي في المركز الثاني بقائمة الأفلام المعروضة حاليًا، وذلك بعد فيلم "ولاد رزق" الذي تصدر قائمة أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي.

وتدور أحداث فيلم اللعب مع العيال في إطار كوميدي حول مدرس التاريخ (علام) الذي يُجسِّده محمد إمام، يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويُجسِّد الفنان محمد إمام خلال الفيلم، شخصية "علام"، وهو مدرس تاريخ تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء، ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات وهي القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر.

فيلم "اللعب مع العيال" من بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة.