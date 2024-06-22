ضبط 6543 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط 1347 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حيث أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 6543 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.