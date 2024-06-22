السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بقضية "أحداث المنصة"

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربينى

قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى  بتأجيل إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة"، لجلسة 15 سبتمبر للمستندات وحضور المتهمين.

جاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لارتكابهم عدة جرائم تتمثل في أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وشارك المتهمون من الـ 15 وحتى الأخير في التجمهر، وقتلوا أشرف السباعي ضابط شرطة، وحسام على وأحمد محروس وآخرين، وشرعوا في قتل رجال الشرطة بطريق النصر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية.

الدائرة الأولي إرهاب تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين أحداث المنصة جنايات أمن الدولة العليا جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر

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