السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رائد سعد.. قائد عمليات حماس الذى أرهق الاحتلال الإسرائيلى

رائد سعد
رائد سعد

أكدت تقارير عبرية، السبت، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للقيادي الكبير في حركة حماس رائد سعد في غارة جوية بمدينة غزة وتحديدا في مخيم الشاطئ.

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تفاصيل محاولة استهداف رائد سعد

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن جيش الاحتلال شن غارة جوية قوية في مدينة غزة كان الهدف منها القائد الكبير في حماس رائد سعد، مشيرة إلى أنه يعتبر قائد عمليات حماس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف موقعين عسكريين لحماس في مدينة غزة، وسيقدم المزيد من المعلومات قريبا لكن لم يتم تأكيد استشهاد رائد سعد حتى الآن، كذلك لم تعلن حماس حتى الآن أي معلومات بشأن العملية.

من هو رائد سعد

وقالت الصحيفة إنه رائد سعد من أهم قيادات حماس وكان يعتقد أنه كان في مستشفى الشفاء بمدينة غزة عندما هاجم الجيش الإسرائيلي المركز الطبي في مارس الماضي، رغم أنه لم يتم العثور عليه هناك في ذلك الوقت.

وقال إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس إن 42 شخصا على الأقل استشهدوا في الغارات الإسرائيلية على حي التفاح ومخيم الشاطئ في غزة.

ويمثل رائد سعد أهمية بالنسبة لجيش الاحتلال فسبق ونشر في مارس الماضي صورة مهمة لبعض القيادات ومقاتلي حماس الـ358 الذين  زعم اعتقالهم القوات في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وزعم وقتها أن رائد سعد هو من بين المعتقلين لكن اتضح لاحقا كذب هذه المعلومات.

فقد خرج المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري وقتها في مؤتمر صحفي كبير، وأعلن أن هناك قادة كبار مهمين للغاية في حماس تم أسرهم في مجمع الشفاء، لكن لا يمكن الكشف عن هوياتهم على الفور بسبب التحقيقات المستمرة معهم.

 وحسب تقارير إسرائيلية يعد  رائد سعد عضوا في المجلس العسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، كما أنه يشغل منصب قيادة ركن العمليات والتصنيع العسكري بالقسام.

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