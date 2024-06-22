بمشاركة مريدى بكين.. صوفية الصين تنظم فعاليات علمية للتعريف بالمنهج الصوفى الوسطى

أعلنت الطريقة الجهرية النقشبندية بدولة الصين، اليوم السبت، عن تنظيم فعاليات دينية تستمر لمدة أسبوع، يشارك فيها مريدو الصوفية بالعاصمة الصينية بكين، وذلك من أجل التعريف بالمنهج الصوفى الوسطى ودوره الهام فى محاربة الفكر المتطرف الذى تسعى التيارات المتشددة لنشره بين الناس، فى العديد من دول وبلدان العالم.

صوفية الصين تنظم فعاليات دينية

وأوضحت الطريقة الجهرية النقشبندية على لسان شيخها الدكتور عبدالرءوف اليمانى الصيني، أن الهدف من تلك الفعاليات التى تنظمها الطريقة بجميع مدن الصين، هى تعريف الشعب الصيني بالمنهج الصوفى الوسطى الذى يتقبل الآخر، ولا يكفر أحدا، فضلا عن تعريف أصحاب الديانات الأخرى بالإسلام الوسطى الذى يظهر فى المنهج الصوفى.

فى سياق متصل، قال الدكتور على عبدالله الصينى رئيس اللجنة الثقافية بالطريقة الجهرية النقشبندية، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الطريقة الجهرية النقشبندية، تنظم العديد من الأنشطة والفعاليات الدينية، خلال هذه الفترة، والفعاليات العلمية التى تنظمها الطريقة هذه الأيام، هى جزء من الأنشطة الأخرى التى تنظمها الطريقة.

"الجهرية النقشبندية" …طريقة صوفية تنتشر فى الصين

جدير بالذكر أن الطريقة الجهرية النقشبندية من كبرى الجماعات والتيارات الصوفية بالصين، حيث يتبعها المسلمون الصينيون من مذاهب أهل السنة والجماعة، على مذهب الماتريدية وفقه الأحناف، فهم ينتمون لطرق صوفية، منها القادرية، والنقشبندية، والشاذلية وغيرها من الطرق الصوفية.

ومؤسس الطريقة النقشبندية الجهرية بالصين هو الشيخ الحسني الحسيني، والذي التحق بباب الزاوية النقشبندية العلية الجهرية بصنعاء اليمنية، بداية القرن الثامن عشر وأخذ علم التصوف والتزكية عن الشيخ محمد أبزين، ثم عاد الي الصين بأمر مرشده بعد ست عشرة سنة، وبدا اجتهاده في دعوة الناس إلى الله، اهتم بنشر علم التصوف والطريقة النقشبندية الجهرية في الصين.