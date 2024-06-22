السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دبلوماسى سابق: نشهد حربًا غبية لن نكسبها بالقتال أبدًا

جمال بيومي
جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ترحيب مصر بإعلان أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين يعد مزيدا من الدبلوماسية العربية المصرية القطرية الفلسطينية، حيث إننا نشهد حربا غبية لن نكسبها بالقتال أبدًا.

تخصيص 14.5 مليار دولار من دولة مفلسة

وأضاف "بيومي"، خلال تصريحاته عبر قناة dmc، أن أكبر داعم في العالم هو الدولة العظمى التي تدعم إسرائيل بلا قيود، سواء مساعدات عسكرية أو مادية أو معلومات عن طريق الأقمار الصناعية، فضلًا عن تخصيص 14.5 مليار دولار من دولة مفلسة.

ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق بأن الولايات المتحدة تقتطع هذا المبلغ من قوت الشعب الأمريكي لدعم إسرائيل، لافتًا إلى أنه من الصعب جدًا الانتصار في هذه المعركة عسكريًا إلا بالصمود، ولدينا شعب فلسطيني نفتخر به، بارك الله فيه ورحم شهداءه.

السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق أرمينيا ترحيب مصر بإعلان أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين فلسطين

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