السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب الناشئين يهزم رومانيا 13-11 ببطولة العالم لكرة الماء وينافس على المركز التاسع

المنتخب المصري للناشئين
المنتخب المصري للناشئين لكرة الماء

نجح المنتخب المصري للناشئين لكرة الماء في الفوز على نظيره رومانيا بنتيجة 13-11 خلال منافسات بطولة العالم التي تستضيفها مالطة وتستمر حتى 25 يونيو الجاري.

وبهذه النتيجة يخوض منتخب الناشئين لكرة الماء لأول مرة المنافسات على احتلال المركز التاسع إلى الثاني عشر من أصل 32 دولة الأمر الذي يعد إنجازا كبيرا يحسب للجهد الذي يبذله لاعبو المنتخب المصري وأيضًا دعم الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، حيث فاز على سلوفينيا في الجولة الأولى بنتيجة “15-17“ بينما خسر من مونتيجرو في الجولة الثانية بنتيجة “12-4“ وفاز على جنوب إفريقيا في البطولة الثالثة بنتيجة “10-6“  ثم الخسارة من كرواتيا بنتيجة 19/4 في دور الـ 16.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في مالطة، نادر محمد عبده المشرف على المنتخبات.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “أشرف محمود منصور مديرًا فنيًا، محمد جمال المدرب العام ، طارق غمري مدربًا، محمد جمعة مدربًا، محمد علي مدربًا لحراس المرمى، الدكتور محمد علي طبيبًا، مصطفى حامد مديرًا إداريًا، وحاتم عبد العزيز حكمًا“.

بينما يتواجد في قائمة المنتخب المصري 15 لاعبًا وهم: “علي ياسر علي، أحمد عمرو، أحمد خالد، محمد علي، كريم أحمد هانئ، حسين باسل،  خالد وليد، مصطفى أحمد جميل، يوسف معتز بالله، عمر أحمد، يوسف أيمن، آدم محمد، ياسين محمد وائل، ياسين شريف، حسن أحمد".

رومانيا المنتخب المصري منتخب الناشئين ياسر إدريس قائمة المنتخب أشرف محمود منصور

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