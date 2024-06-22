برلمانية تثمن توجيهات الرئيس السيسى بتشكيل خلية أزمة لمتابعة وفاة الحجاج المصريين

قالت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب عن حزب "إرادة جيل"، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل خلية أزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، تعكس حرص القيادة السياسية على حماية ورعاية مواطنيها في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن هذه الخطوة تؤكد التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم والمساندة اللازمة لعائلات الحجاج الذين فقدوا أحباءهم في هذه الفاجعة الأليمة.

التنسيق بين الجهات المعنية

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تشكيل خلية الأزمة يعكس الجدية والاهتمام البالغين اللذين توليهما الدولة المصرية لمواطنيها، ويؤكد أهمية التنسيق الفعَّال بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا.

وشددت النائبة رحاب موسى، على ضرورة توعية المواطنين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية المنظمة للحج، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية، التي تدعي وجود حملات الحج التجاري وغير ذلك من المسميات، والتصدي لمن يقومون بعمليات السمسرة على المواطنين ثم يتركون هؤلاء الحجاج دون أي خدمات لوجستية، فضلًا عن اتخاذ ما يلزم من ضوابط لمنع تكرار هذه المخالفات في المستقبل.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أداء فريضة الحج الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الجهات المسئولة عن تنسيق الحج في مصر، مستنكرة تعرض عدد كبير من الحجاج المصريين هذا العام ضحايا للشركات الوهمية وسماسرة الحج، وهو ما حرمهم من حقهم في الرعاية باعتبارهم حجاجا غير نظاميين.