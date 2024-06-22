توزيع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

توزيع درجات امتحان العربي ثانوية عامة 2024.. كلمات ارتفع البحث عنها على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، وذلك بالتزامن مع انطلاق مادة اللغة العربية اليوم، حيث تباينت آراء الطلاب حول مستوى صعوبة الأسئلة.



توزيع درجات امتحان العربي ثانوية عامة 2024



ينشر موقع "الدستور" خلال السطور التالية توزيع درجات امتحان العربي ثانوية عامة 2024، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أن عدد أسئلة امتحان العربي بلغ 55 سؤالًا، عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة بدرجتين وسؤال واحد بأربع درجات.



كما أوضحت الوزارة، أن عدد أسئلة الاختيار من متعدد بلغت 32 سؤالا بدرجة واحدة و19 سؤالا بدرجتين، أي أن الدرجة الكلية لأسئلة الاختيار من متعدد 68 درجة، والدرجة الكلية للأسئلة المقالية بلغت نحو 12 درجة، لذلك تبلغ الدرجة الكلية لامتحان العربي للثانوية العامة نحو 80 درجة.



توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024



أسئلة النصوص بواقع 20 درجة.

النحو بواقع 20 درجة

أسئلة الأدب بواقع 6 درجا

بلاغة بواقع 6 درجات

14 درجة لسؤال التعبير

8 درجات لسؤال القراء

6 درجات لأسئلة القصة

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024



توزيع درجات مادة العربي 80 درجة.

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية (فرنساوي، ألماني، إيطالي، أسباني، صيني) 40 درجة.

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى (الانجليزية، الألمانية، الفرنسية) 50 درجة.

توزيع درجات مادة الفيزياء 50 درجة.

توزيع درجات مادة الكيمياء 50 درجة.

توزيع درجات مادة الأحياء 50 درجة.

توزيع درجات مادة الجيولوجيا 50 درجة.

توزيع درجات مادة التاريخ 50 درجة.

توزيع درجات مادة الجغرافيا 50 درجة.

توزيع درجات مادة الفلسفة والمنطق 50 درجة.

توزيع درجات مادة علم النفس والاجتماع 50 درجة.

توزيع درجات مادة الجبر والهندسة 30 درجة.

توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

توزيع درجات مادة الاستاتيكا 50 درجة.

توزيع درجات مادة الديناميكا 50 درجة.

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