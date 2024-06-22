السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزراعة تتابع زراعات الذرة فى الفيوم

خلال اللقاء
خلال اللقاء

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، حول أعمال لجنة المتابعة التي تم تكليفها لتفقد حالة الزراعات بمحافظة الفيوم، وخاصة محصول الذرة.

تأتي أعمال تلك اللجنة تنفيذا لتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة برئاسة الدكتور عباس الشناوي، والإدارات المركزية التابعة للقطاع، بالمرور الدائم على كل المحافظات وتفقد حالة الزراعات، والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، وعلاج المشاكل التي تواجههم، فضلا عن التأكد من توافر مستلزمات الإنتاج الزراعى.

الزراعة تتفقد زراعات الذرة بالفيوم
 

وتفقد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات أعمال مديرية الزراعة بالفيوم، فيما يتعلق بموقف حماية الأراضي، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوافر الأسمدة، وحالة المحاصيل الصيفية، بالإضافة إلى أعمال كارت الفلاح.

وتفقدت اللجنة بحضور المهندس ناصر أبو طالب مدير مديرية الزراعة بالفيوم وقيادات المديرية عددًا من حقول محصول الذرة باعتباره محصولا استراتيجيًا هامًا، والذي وجدت حالته العامة ممتازة، ولا يوجد به أي اصابات حشرية، كما تم المرور أيضًا على زراعات القطن والسمسم وأشجار المانجو والملوخية.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات الزراعات محافظة الفيوم وزير الزراعة لقطاع الخدمات

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