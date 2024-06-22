السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 34 مخالفة تموينية فى حملات على المخابز البلدية بدير مواس

حملات تموينية
حملات تموينية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز، بتنظيم حملات تموينية رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية، للتأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات، والالتزام بمنظومة الخبز. 

وأسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 34 مخالفة متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأوضح الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة دير مواس، أن الوحدة المحلية بالمركز، بالتعاون مع إدارة التموين، نظمت حملة بقيادة الدكتور أبوالدهب عبدالعظيم، مدير إدارة تموين دير مواس، وهاني محمود، نائب رئيس المركز، للمرور على المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بمدينة دير مواس. 

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 20 مخالفة تموينية تنوعت ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص في الوزن وعدم نظافة الأدوات وبون صرف وعدم إعلان الأسعار. 

كما قام محمد عبدالحميد، رئيس قرية بني حرام، بالتنسيق مع مكتب تموين بني حرام للمرور على المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم في نطاق قرية بني حرام. وأسفرت الحملة عن تحرير 14 مخالفة تموينية تنوعت ما بين عدم إعلان الأسعار وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة الأدوات والميزان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية تأتي في ضوء توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لكل الأجهزة الرقابية بمتابعة عمليات صرف الخبز ميدانيًا وحل أي مشاكل قد تواجه المواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية على المخابز لمتابعة سير العمل وضمان جودة الإنتاج، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين، والتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية، فضلًا عن تذليل أي معوقات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين ومتابعة جودة الإنتاج ووزن الرغيف، والتأكد من نظافة المعدات والمستلزمات المستخدمة.

حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
المنيا تحرير 34 مخالفة تموينية حملات رقابية علي المخابز البلدية مركز ديرمواس بالمنيا الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ديرمواس

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