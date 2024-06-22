السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

15 مصابا إثر انقلاب "ميكروباص" بالطريق الزراعي بقنا

اسعاف لنقل المصابين
اسعاف لنقل المصابين

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين قفط، بمحافظة قنا لـ 15 شخصا، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بالحادث

كانت البداية بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين مدخل قرية الشيخية وكمين قفط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

نتيجة الفحص

بالانتقال والفحص تبين إصابة 15 شخصا إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين مدخل قرية الشيخية وكمين قفط، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

قنا حوادث قنا حادث أخبار قنا ميكروباص

مواد متعلقة

أمن قنا يحقق فى العثور على جثة سائق

العثور على جثة طافية فى نهر النيل بقنا

حريق هائل يلتهم عصارة عسل أسود ونفوق 6 مواشى فى قنا

محافظ قنا: 119 ألف مستفيد فى 110 قرى ضمن مشروع صك الأضحية

العثور على جثة شاب بها طلقات نارية وسط الزراعات فى نجع حمادى

مصرع سيدة فى مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

عاجل| مدبولى يكلف بسحب رخص 16 شركة سياحة سفرت حجاجًا وإحالة مسئوليها للنيابة

عاجل| كولر يتلقى صدمة من لجنة تخطيط الأهلى بشأن صفقة تريزيجيه

"تتلظى" تُثير الجدل فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة