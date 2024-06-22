15 مصابا إثر انقلاب "ميكروباص" بالطريق الزراعي بقنا

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين قفط، بمحافظة قنا لـ 15 شخصا، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بالحادث

كانت البداية بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين مدخل قرية الشيخية وكمين قفط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

نتيجة الفحص

بالانتقال والفحص تبين إصابة 15 شخصا إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين مدخل قرية الشيخية وكمين قفط، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.