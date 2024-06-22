المرصد الأورومتوسطى: الاحتلال الإسرائيلى يرتكب مجازر فى المناطق الآمنة بالمواصى

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد استهداف المدنيين والبنى التحتية وفرق البلديات في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الهجمات الإسرائيلية متواصلة للشهر التاسع على التوالي بذات المستوى والأساليب التدميرية غير المتناسبة، وارتكاب المجاز والقتل الجماعي ضد المدنيين.

توثيق تصاعد في مسار الاستهداف الإسرائيلي سواء بقصف المنازل أو خيام النازحين

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان اليوم، إنهم وثقوا تصاعدًا في مسار الاستهداف الإسرائيلي سواء فيما يتعلق بقصف المنازل على رءوس ساكنيها، أو استهداف خيام النازحين في المناطق التي أعلنت "إسرائيل" أنها مناطق إنسانية.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواصي رفح رغم إعلانها منطقة آمنة

وأوضح البيان أن ذروة التصعيد بلغت أمس الجمعة، حيث استشهد أكثر من 66 مواطنًا وأصيب أكثر من 125 آخرين بجروح، مؤكدًا أن الطائرات والدبابات الإسرائيلية قصفت بعدة قذائف خيام النازحين في منقطة "مواصي رفح"، ما أدى إلى استشهاد 24 فلسطينيًا من النازحين وإصابة 40 آخرين بجروح.

المجزرة الرابعة الواسعة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد النازحين

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن هذه هي المجزرة الرابعة الواسعة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد نازحين أجبرتهم على العيش في خيام بمنطقة "المواصي" بفعل أوامر تهجير وقصف متواصل خلال الشهر الماضي.

وأضاف البيان: "وثقنا 4 استهدافات إسرائيلية خلال أقل من 5 ساعات في مدينة غزة، أدت لاستشهاد 42 فلسطينيًّا وجرح 85 آخرين، معظمهم نساء وأطفال، تفاوتت جراحهم بين متوسطة وخطيرة، من بين ذلك قصف إسرائيلي استهدف موظفين يعملون في غرفة إدارة الوقود في بلدية غزة التي تزود عربات البلدية وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي بالوقود".

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه تم القصف رغم وجود تنسيق للعمل والحصول على موافقة إسرائيلية مسبقة بأسماء الموظفين الذين يعملون فيها، مشيرًا إلى أن الاستهداف المذكور أدى إلى استشهاد 5 من موظفي بلدية غزة، فضلًا عن شخص سادس "بائع ملابس"، كان على باب متجره لحظة الاستهداف، بالقرب من كراج البلدية، وسط مدينة غزة.

جيش الاحتلال يرتكب جرائم قتل جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال واصل استهداف وارتكاب جرائم قتل جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين خلال عيد الأضحى، سواء داخل منازلهم أو خلال محاولتهم تنفيذ زيارات عائلية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما تخلفه من نتائج وآثار بإحصائيات مفزعة من أعداد الضحايا وشدة التدمير تؤكد أنّ ما فعلته "إسرائيل" ولا تزال يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قائمة بحد ذاتها.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جميع الدول إلى تحمل مسئولياتها الدولية بفرض العقوبات الفعالة على إسرائيل ووقف كل أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها.