السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إغماء طالبتين فى امتحان الثانوية العامة بأسوان

سيارات الاسعاف -
سيارات الاسعاف - ارشيفية

شهدت إحدى لجان الثانوية العامة في أسوان، مساء اليوم السبت، إصابة طالبتين بحالة إغماء في أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية، ونقلتا إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتلقت الجهات المعنية إخطارًا يفيد بتعرض الطالبة سماح طارق بيومى، 18 سنة، لحالة إغماء أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية بلجنة مدرسة العروبة بمدينة أسوان، وتم نقل الطالبة المصابة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتعرضت أيضًا، الطالبة سلمى مصطفى محمد، 18 سنة، لحالة إغماء أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية بلجنة مدرسة عوض السيد، شرق مدينة أسوان، وتم نقل الطالبة المصابة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون، و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال، و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.

 

أسوان امتحانات حالات أغماء الثانوية العامة امتحان اللغة العربية

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