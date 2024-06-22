محافظ الشرقية يوجّه بغلق المعابر العشوائية بطريق بلبيس- الزقازيق

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة بلبيس بتكثيف حملات النظافة بطريق بلبيس- الزقازيق، وغلق الفتحات غير الشرعية والعشوائية بالطريق، والتي تسمح للسيارات بالمرور والسير عكس الاتجاه.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، أوضح الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، أن رئاسة المركز استقدمت سيارات النظافة ورفع الأتربة والسفوحة من على جانبي طريق بلبيس- الزقازيق، وكذلك التنسيق مع إدارة المرور لغلق جميع الفتحات غير الشرعية والعشوائية بالطريق للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأجرى محافظ الشرقية، اليوم، جولة تفقدية بمركز ومدينة بلبيس لمتابعة النوبتجيىة الصباحية؛ لأعمال النظافة، وكذلك الوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ عدد من المشروعات التنمويه والخدمية، ليصدر المحافظ تعليماته لرئيس المركز باستمرار تكثيف حملات النظافة بالطريق، والتنسيق مع إدارة المرور لغلق المعابر والفتحات غير الشرعية بالطريق تجنبًا لوقوع حوادث وحفاظًا على أمن وسلامة المارَّة.