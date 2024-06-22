أستاذ استثمار: الصعيد حظى بأهمية كبيرة فى عهد الرئيس السيسى

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار، إن الدولة تتبنى استراتيجية شاملة لتحقيق تنمية بكل المحافظات، ومن ضمنها صعيد مصر، ليتم وضع برنامج تنمية الصعيد الذي استفاد منه حتى الآن 8 ملايين و200 ألف مواطن بمختلف محافظات الصعيد.

وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تدعم فكر اللامركزية لخلق منافسة حميدة بين المحافظات المختلفة في ظل تواجد فعال للتنمية المحلية بكل القطاعات، مؤكدًا أنَّ الصعيد حظي بأهمية كبيرة في عهد الرئيس السيسي، وهناك عدد من برامج التنمية المطورة تستهدف النهوض بمحافظات صعيد مصر.

مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية

وأشار إلى أنه تم تنفيذ مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية بعدد من محافظات الصعيد بنسبة 82.6% ضمن برنامج التنمية، قائلًا: مساحة محافظات صعيد مصر كبيرة ويعيش بها حوالي نصف سكان مصر، ليتم الاهتمام بالبنية التحتية والطرق ومشروعات العلاج والصحة بجانب ضخ استثمارات في مشروعات صناعية وتنموية.