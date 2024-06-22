تجديد حبس مستريحة الملابس فى المعصرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم، حبس سيدة، لاتهامها بالنصب على المواطنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترفت "منى.س"، صاحبة محل ملابس بالنصب على ٥ مواطنين بعد أن استولت منهم على مبالغ مالية بعد أن أوهمتهم بتشغيل الأموال في تجارة الملابس.

وتابعت أنها كانت ملتزمة بإعطائهم الفوائد كل شهر، ولكن التجارة لم تتربح فخسرت أموالهم وتعثرت في السداد.

وبإخطار اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بسرعة القبض على المتهمة، وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة وبمواجهتها أمام العميد أحمد البنداري، مفتش المباحث، اعترفت بالنصب على المواطنين.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة ٤ أيام على ذمة التحقيق، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.