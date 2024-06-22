السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز

مايكل جاكسون يعود للحياة من جديد.. وكلمة السر جمهور أسماء جلال

اسماء جلال بملامح
اسماء جلال بملامح مايكل جاكسون

عاد الفنان الراحل مايكل جاكسون، من جديد للحياة بعد رحيله عام 2005، ليتصدر محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تشبيه الفنانة أسماء جلال به، لتشابه ملامحها، وقربها  من ملامح الراحل "جاكسون".

داعبت الفنانة أسماء جلال، جمهورها عبر صفحاتها  الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال تغيير صورتها الشخصية بصورة مايكل جاكسون المعدلة إلى نسختها بملامحها، ما جعل الجمهور يتحمس لهذا الأمر ويعتبره "دعابة".

ترند مايكل جاكسون

القصة بدأت عندما رفضت الفنانة أسماء جلال، أن يلمسها أحد المعجبين بها، قائلًة: "لو سمحت من غير لمس"، وهو الأمر الذي أغضب جمهورها فقرر أن يسخروا منها على طريقتهم الخاصة، إلا أن هذه الطريقة لم تؤثر في نفسيتها على العكس تمامًا، جارتهم "أسماء" لينقلب الموضوع من مهاجمة إلى سخرية ومزاح بين الطرفين.

وانتهت القصة بالنسبة للفنانة أسماء جلال، بمجرد أن حذفت صورة البروفايل الخاص بها، وأعادت صورتها من العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3"، إلا أن الجمهور لا زال يمازح فنانته المفضلة ويتحدث على الشبه الكبير بينها وبين مايكل جاكسون الذي عاد لـ"الترند" من جديد بعد رحيله، والسبب يعود لجمهور الفنانة أسماء جلال.

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أحدث أعمال الفنانة أسماء جلال

وتعيش الفنانة أسماء جلال حالة من الانتعاشة الفنية في عالم السينما من خلال مشاركتها في عددٍ من الأعمال الفنية المختلفة من بينها فيلم  ولاد رزق3- القاضية، وفيلم "اللعب مع العيال" مع الفنان محمد إمام.

أبطال ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3- القاضية من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان.

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