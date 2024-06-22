السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس بعثة الحج الرسمية: تفويج 870 حاجًا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة

حجاج
حجاج

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس بعثة الحج الرسمية، عن تفويج 870 حاجًا من بعثة القرعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

 

الفوج يضم حجاجًا من محافظتي القاهرة وأسيوط

وأوضح، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفوج يضم حجاجًا من محافظتي القاهرة وأسيوط، مشيرًا إلى أنهم سيقضون 5 أيام بالقرب من الرسول الكريم، على أن يعودوا إلى أرض الوطن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو الجاري.

 

التنسيق مع السلطات السعودية لتنظيم زيارة الحجاج إلى الروضة الشريفة

وأضاف أن غرفة عمليات بعثة القرعة بالمدينة المنورة، ستقوم بالتنسيق مع السلطات السعودية، لتنظيم زيارة الحجاج إلى الروضة الشريفة.

وكانت عملية تفويج الدفع الثاني من حجاج بعثة القرعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، قد بدأت أمس الجمعة؛ حيث تم تفويج 435 حاجًا.

يذكر أن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، قد أعلن أمس، عن الاستعداد لتسيير الجسر الجوي بين المملكة العربية السعودية والقاهرة؛ لإعادة حجاج القرعة إلى أرض الوطن.

وأكد أن بعثة حج القرعة رفعت استعداداتها بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، استعدادًا لاستقبال الحجاج وإنهاء إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن في سهولة ويسر.

رئيس بعثة الحج الرسمية مكة المكرمة المدينة المنورة تفويج 870 حاجا

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