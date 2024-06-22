غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدتى راميا وعيتا الشعب جنوب لبنان

شنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارتين استهدفتا بلدتيِّ راميا وعيتا الشعب جنوبي لبنان، حسبما أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، خلال فقرة "جولة المراسلين".

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية، إلى مقتل شخص في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في منطقة الخيارة بالبقاع الغربي شرقي لبنان.

وأوضح أن العمليات العسكرية بين جيش الاحتلال وقوات "حزب الله" اليوم، أقل من وتيرتها الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا أن أمس شهد أقل عدد عمليات، حيث إن حزب الله نفذ فقط أمس 5 عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف إسرائيلية.

وشدد، أن الترقب يبقى سيد الموقف في الوضع الميداني على الحدود الجنوبية اللبنانية، متابعًا أن البعض يخشى أن يكون الهدوء الحذر والتراجع في عدد العمليات هو هدوء ما قبل العاصفة.