السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب خلافات على الميراث.. تأجيل محاكمة قاتل والديه فى حدائق المعادى

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار جمال السمري، محاكمة المتهم بقتل والديه وشقيقه ومسن تدخل للصلح، داخل منزلهم بمنطقة حدائق المعادي بسبب خلافات على الميراث، لليوم الثاني من دور شهر أكتوبر 2024 لندب المحامي للدفاع عن المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح وعادل الغويط وسكرتارية أحمد صبحي عباس، وليد عبدالجواد.

وظهر المتهم داخل قفص بالزي الحبس الأبيض وسط تشديدات أمنية من حرس المحكمة.

وقررت جهات تحقيق جنوب القاهرة، إحالة المتهم  بقتل والديه وشقيقه ومسن تدخل للصلح، داخل منزلهم بمنطقة حدائق المعادي بسبب خلافات على الميراث لمحكمة الجنايات.

كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بإقدام مهندس على إنهاء حياة 4 أشخاص من أسرته وصديقه بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن المتهم أطلق أعيرة نارية تجاه والده ووالدته وشقيقه وأحد أصدقائه، ما أدى إلى مصرعهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وبحوزته بندقية آلية وفرد، وتم عرضه على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معه في الحادث.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار جمال السمري خلافات على الميراث مسن تدخل للصلح

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