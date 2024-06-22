السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فيورنتينا يستهدف ضم فيتور روكي.. وبرشلونة يحسم موقفه

فيتور روكي
فيتور روكي

يظل الحديث مستمرًا بشأن مستقبل النجم البرازيلي فيتور روكي، مهاجم برشلونة الإسباني، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم فيتور روكي بإمكانية الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف، في ظل اهتمام العديد من الأندية بضمه، واستغلال عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق الكتالوني.

وشهدت الفترة الماضية معاناة فيتور روكي من عدم المشاركة تحت قيادة المدرب السابق تشافي هيرنانديز، الذي أكد أنه أصبح خارج حساباته.

 

آخر تطورات مصير فيتور روكي مع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسئولي برشلونة أصبحوا منفتحين على فكرة رحيل فيتور روكي على سبيل الإعارة في الموسم الجديد 2024-2025.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة لا يُمانع رحيل فيتور روكي مُعارًا إلى أحد الأندية الراغبة في ضمه.

بينما يرفض وكيل أعمال فيتور روكي ذلك الأمر، إذ يريد الرحيل النهائي في حال أراد النادي التخلي عنه، أو الاستمرار في قلعة "كامب نو" مع ضمان المشاركة بشكل منتظم، تحت قيادة المدرب الألماني الجديد هانز فليك.

 من جانبه، يريد فيتور روكي في البقاء مع برشلونة، ومحاولة إثبات نفسه وقدراته مع هانز فليك.

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وبناءً عليه، أكدت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن نادي فيورنتينا الإيطالي أبدى رغبته في التعاقد مع فيتور روكي.

وأشارت الشبكة العالمية، إلى أن مسئولي نادي فيورنتينا تواصلوا مع فيتور روكي ووكيل أعماله للاستفسار عن موقف اللاعب بشأن الانتقال إلى الدوري الإيطالي في الصيف.

وأضافت الشبكة، أن هذا الحل قد يكون بمثابة "إنقاذ" لـ روكي من جحيم برشلونة ومعاناة عدم المشاركة.

وكان فيتور روكي، صاحب الـ19 عامًا، قد انضم إلى صفوف برشلونة في يناير الماضي، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي، مقابل 30 مليون يورو، وبشرط جزائي كبير يصل إلى 500 مليون يورو.

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