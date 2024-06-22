السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الشباب والرياضة يشهد جانبا من اللقاء العربي الآسيوي لقادة بيوت الشباب

جانب من الحدث
جانب من الحدث


شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وستيفان كورمان، رئيس الاتحاد الدولي لـبيوت الشباب، جانبا من اللقاء العربي الآسيوي لقادة بيوت الشباب، والذي تستضيفه مصر يومي 21 و22 يونيو الحالي.

وذلك بحضور السيد منصف بن منصور، رئيس الاتحاد العربي لبيوت الشباب، والسيد أشرف عثمان، الأمين العام للاتحاد العربي ورئيس الجمعية المصرية لبيوت الشباب، 
والدكتور عبد السلام المختار، عضو مجلس أمناء الاتحاد الدولي، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة في اللقاء وهم: "السعودية - البحرين - قطر - الامارات - المغرب - فلسطين - تونس - ليبيا - ماليزيا".

 اللقاء يعكس الدور الكبير الذي يتم من أجل الشباب العربي والآسيوي

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحدث، مقدما التحية لجميع المشاركين في مصر، مشيرا الى ان اللقاء يعكس الدور الكبير الذي يتم من أجل الشباب العربي والآسيوي.

الاتفاق على وضع منظومة تعاون بين بيوت الشباب في مصر وبيوت الشباب في مختلف دول العالم

وأضاف وزير الشباب والرياضة الى انه تم الاتفاق مع السيد ستيفان كورمان، رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، على وضع منظومة تعاون بين بيوت الشباب في مصر وبيوت الشباب في مختلف دول العالم، وذلك لما أصبحت تتمتع به مصر من بنية تحتية قوية وبيوت شباب مؤهلة لاستضافة مختلف الشباب من جميع دول العالم.

الفترة المقبلة ستشهد تطورا ملموسا وملحوظا في العديد من مجالات التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الدولي

ومن جانبه اعرب رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، عن سعادته بالاجتماع المثمر الذي تم مع السيد وزير الشباب والرياضة، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد تطورا ملموسا وملحوظا في العديد من مجالات التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الدولي.

واشاد السيد كورمان، بخطة وزير الشباب والرياضة في تطوير بيوت الشباب بمصر، مؤكدا على حرصه على ان يتم انشاء المركز الإعلامي والتدريبي في مصر لما تتمع به القاهرة من خبرات كبيرة ستساهم في تطوير الشباب في العالم اجمع.

وعلى هامش اللقاء قام السيد السيد منصف بن منصور، رئيس الاتحاد العربي لبيوت الشباب، بتكريم السيد وزير الشباب والرياضة بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد العربي.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
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