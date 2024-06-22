أستاذ دراسات بيئية يكشف أسباب الموجة الحارة

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن موجات حارة تجتاح الكوكب، والمناخ العالمي يواجه العديد من التأثيرات، خاصة منطقة الشرق الأوسط التي تواجه ارتفاعًا في درجات الحرارة بسبب منخفض الهند الموسمي، مشيرًا لتأثيره في الإحساس العالي بالرطوبة وارتفاع درجات الحرارة في نفس الوقت.

وأضاف سمعان، خلال حوارٍ له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التغير في الطقس الذي تعاني منه المنطقة هذا العام هو موعد منخفض الهند الموسمي، الذي بدأ في شهر يونيو وكان من المعتاد أن نشعر بتأثيره في يوليو وأغسطس، وبالتالي منذ أبريل ومايو ويونيو، بدأنا نشعر بموجات حر غير مسبوقة والسبب ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري.

التلوث والاحتباس الحراري

وأشار إلى التحذيرات من التلوث الكربوني الذي أدى لتغير المناخ ونتج عنه ارتفاعٍ كبير في حرارة الأرض إلى مستويات أكثر خطورة من أي وقتٍ مضى، قائلًا: "من نهاية مايو ونشعر بحرٍ شديد، ولكننا نأمل في اعتدال الطقس إلى حد ما في يوليو وأغسطس، رغم توقعات العلماء أن صيف 2024 هو الأكثر سخونة وأملنا وقتها ألا تزيد على المتوسط سوى بدرجة ونصف، ولكن الواقع جاء غير ذلك وهناك تسارع في ارتفاع درجات الحرارة ما يؤكد التغيرات الكبيرة في المناخ".