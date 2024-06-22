السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ دراسات بيئية يكشف أسباب الموجة الحارة

الدكتور عبدالمسيح
الدكتور عبدالمسيح سمعان

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن موجات حارة تجتاح الكوكب، والمناخ العالمي يواجه العديد من التأثيرات، خاصة منطقة الشرق الأوسط التي تواجه ارتفاعًا في درجات الحرارة بسبب منخفض الهند الموسمي، مشيرًا لتأثيره في الإحساس العالي بالرطوبة وارتفاع درجات الحرارة في نفس الوقت.

وأضاف سمعان، خلال حوارٍ له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التغير في الطقس الذي تعاني منه المنطقة هذا العام هو موعد منخفض الهند الموسمي، الذي بدأ في شهر يونيو وكان من المعتاد أن نشعر بتأثيره في يوليو وأغسطس، وبالتالي منذ أبريل ومايو ويونيو، بدأنا نشعر بموجات حر غير مسبوقة والسبب ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري.

 التلوث والاحتباس الحراري

وأشار إلى التحذيرات من التلوث الكربوني الذي أدى لتغير المناخ ونتج عنه ارتفاعٍ كبير في حرارة الأرض إلى مستويات أكثر خطورة من أي وقتٍ مضى، قائلًا: "من نهاية مايو ونشعر بحرٍ شديد، ولكننا نأمل في اعتدال الطقس إلى حد ما في يوليو وأغسطس، رغم توقعات العلماء أن صيف 2024 هو الأكثر سخونة وأملنا وقتها ألا تزيد على المتوسط سوى بدرجة ونصف، ولكن الواقع جاء غير ذلك وهناك تسارع في ارتفاع درجات الحرارة ما يؤكد التغيرات الكبيرة في المناخ".

أستاذ الدراسات البيئية لموجة الحارة البلاد التلوث والاحتباس الحراري موجات حارة المناخ العالمى

مواد متعلقة

خبير تربوى يوضح كيفية استعداد طلاب الثانوية العامة للامتحانات

مسئول بوزارة الزراعة: تغير المناخ قد يخفى الخريف والربيع

خبيرة تربوية تعطي نصائح للأسر للتعامل مع الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة

استشارى يحذر من استقبال الزوار لمدة أسبوع عقب العودة من رحلة الحج

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمى يضرب المنطقة هذا الأسبوع

لمساعدتهم بفترة الامتحانات.. "إكسترا نيوز" تستعرض أبرز النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة

كاميرا "إكسترا نيوز" ترصد توافد الأهالى مصطحبين أبناءهم للجان الثانوية العامة

كاميرا "إكسترا نيوز" ترصد أجواء امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

مدبولى يكلف بسحب رخص 16 شركة سياحة سفرت حجاجًا وإحالة مسئوليها للنيابة

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

رائد سعد.. قائد عمليات حماس الذى أرهق الاحتلال الإسرائيلى

عاجل| كولر يتلقى صدمة من لجنة تخطيط الأهلى بشأن صفقة تريزيجيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة