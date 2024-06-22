السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرك برلمانى جديد تجاه أزمة الحجاج المصريين

النائب وجيه أباظة
النائب وجيه أباظة

قال النائب وجيه أباظة، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزراء السياحة والهجرة من أجل توضيح الحقائق حول أزمة فقدان الحجاج المصريين ووفاة عدد منهم خلال أداء مناسك الحج، مطالبًا بحضور وزير السياحة وكل الأطراف أمام المجلس لمناقشة ضمانات عدم تكرار الأمر.

 وتساءل أباظة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، عن كيفية حصول هؤلاء السماسرة على تأشيرات الزيارة، مشددًا على ضرورة تكثيف التعاون مع وزارتي الحج والخارجية السعودية، لمنع تكرار مثل تلك الحوادث وضمان سلامة الحجاج المصريين.

توحيد وسيلة الحج من خلال بوابة الحج

وأكد أهمية التشديد على توحيد وسيلة الحج من خلال بوابة الحج للحفاظ على حقوق وأرواح وحقوق الحجاج، وحمايتهم وضمان سلامتهم في الأراضي المقدسة وحمايتهم من السماسرة والكيانات والشركات الوهمية التي تستغل عواطف المواطنين وارتفاع أسعار الحج والتلاعب عبر طرق غير شرعية ومن خلال حج بتأشيرة الزيارة بأسعار أقل كثيرًا من الحج الرسمي، ما يعرض هؤلاء لظروف قاسية.

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طبقًا لتكليفات رئيس الجمهورية.. بدء اجتماع خلية أزمة الحجاج برئاسة مدبولي

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عضو بالشيوخ يثمن توجيهات الرئيس السيسى بتشكيل خلية أزمة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين

ضرورة محاسبة الشركات الوهمية

وقال أباظة إن الدولة من واجبها حماية المصريين من الشركات الوهمية ومحاسبة هؤلاء وتطبيق عقوبات قاسية ورادعة ضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الحالات التي تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مع ضرورة وجود رقابة صارمة.

وأشاد وجيه أباظة بسرعة استجابة الرئيس لخطورة وأهمية الحدث، وحرصه على سلامة الحجاج المصريين ورعايتهم، من خلال توجيهات سريعة للحكومة بتشكيل خلية أزمة عاجلة لمتابعة تطورات أوضاع الحجاج خاصة المفقودين، والتواصل مع ذويهم وصرف تعويضات للمتوفين، وهو ما يعكس حرص الرئيس السيسي الدائم على سلامة المصريين داخل وخارج مصر.

النائب وجيه أباظة مجلس النواب طلب إحاطة الحجاج المصريين مناسك الحج

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