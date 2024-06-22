السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 حالات غش إلكترونى بامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 5 حالات غش في امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، حيث تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة القنايات التعليمية بمحافظة الشرقية، وطالب بلجنة بإدارة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وطالب آخر بلجنة بإدارة البداري بمحافظة أسيوط، خلال قيامهم بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم ضبط طالبين أثناء الغش الإلكتروني باستخدام سماعة أذن داخل اللجنة، وذلك على النحو التالي: تم ضبط طالب بلجنة بمحافظة السويس، قام بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام سماعة أذن، كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج، عبر كاميرا المراقبة في اللجنة، قام بمحاولة الغش الإلكتروني عبر استخدام سماعة أذن، وتم التحفظ على سماعات الأذن المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية بعدد 721027 طالبًا وطالبة، أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في الفترة الأولى في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) بعدد 1643، بينما أدى عدد (255) طالبًا / طالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة اللغة العربية (ورقة أولى).

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وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم استخدام الطلاب أيا من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول يوم الثلاثاء، الموافق 25 يونيو 2024، في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا يوم الأربعاء، الموافق 26 يونيو 2024، الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية)، يوم الإثنين، الموافق 24 يونيو 2024.

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