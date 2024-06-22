السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مطلوب فى أوروبا.. كولر يتحفظ على ضم نجم أورلاندو بيراتس إلى الأهلى

كولر
كولر

تحفظ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلى، على صفقة الكونغولي كريم كيمفويدي نجم خط وسط أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر تابع بعض شرائط اللاعب مع فريقه ومشاركته في 22 مباراة أحرز خلالها هدفين فقط في الموسم الحالي رغم إجادته في الأطراف بجانب وسط الملعب ويجيد اللعب بقدميه.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي طلب البحث عن لاعب يكون لديه شراسة هجومية وبصمه واضحة مع فريقه، خاصة أن لاعب أورلاند بيراتس صغير السن ولم يكتسب الخبرات التي تؤهله للمشاركة مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن كريم كيمفويدي لديه عرض أوروبي من نادي فودبالسكي بارتيزان الصربي، لكن الأمور لم يتم حسمها حتى الآن، وهو ما جعل كولر يرفض الدخول في مزايدة على لاعب لم يحقق الهدف المطلوب منه مع فريقه.

كولر يمنع لاعبي الأهلي من الراحة قبل القمة 

في سياق آخر، رفض كولر، منح لاعبي الأهلي راحة سلبية  اليوم من التدريبات، بعد الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد السلام ضمن مؤجلات الأسبوع الـ12 لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

 وقرر كولر استئناف التدريبات نظرًا لضيق الوقت من أجل الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويعقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون له واللاعبين علي هامش المران من أجل مشاهدة ملخص لآخر مباريات الزمالك للتعرف على نقاط القوة والضعف بين صفوفه للاستقرار على الخطة المناسبة لمواجهته في القمة المرتقبة.

ومن المقرر أن يؤدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الداخلية تدريبات استشفائية للتخلص من الإرهاق، فيما يؤدي باقي اللاعبين تدريباتهم المعتادة.

كولر الاهلى كريم كيمفويدي أورلاندو بيراتس الميركاتو الصيفي

مواد متعلقة

عاجل| كولر يتلقى صدمة من لجنة تخطيط الأهلى بشأن صفقة تريزيجيه

كولر: خضنا مباراة صعبة أمام الداخلية.. وحققنا فوزًا مستحقًّا

كولر يدرس عرض «زد» بضم قندوسى مقابل زيكو والعش.. والأهلى يطلب حكامًا أجانب للقمة

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يتلقى صدمة من لجنة تخطيط الأهلى بشأن صفقة تريزيجيه

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

حالات إغماء وتشنجات بين طلاب الثانوية العامة فى الدقهلية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

"تتلظى" تُثير الجدل فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس