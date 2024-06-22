مطلوب فى أوروبا.. كولر يتحفظ على ضم نجم أورلاندو بيراتس إلى الأهلى

تحفظ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلى، على صفقة الكونغولي كريم كيمفويدي نجم خط وسط أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر تابع بعض شرائط اللاعب مع فريقه ومشاركته في 22 مباراة أحرز خلالها هدفين فقط في الموسم الحالي رغم إجادته في الأطراف بجانب وسط الملعب ويجيد اللعب بقدميه.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي طلب البحث عن لاعب يكون لديه شراسة هجومية وبصمه واضحة مع فريقه، خاصة أن لاعب أورلاند بيراتس صغير السن ولم يكتسب الخبرات التي تؤهله للمشاركة مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن كريم كيمفويدي لديه عرض أوروبي من نادي فودبالسكي بارتيزان الصربي، لكن الأمور لم يتم حسمها حتى الآن، وهو ما جعل كولر يرفض الدخول في مزايدة على لاعب لم يحقق الهدف المطلوب منه مع فريقه.

كولر يمنع لاعبي الأهلي من الراحة قبل القمة

في سياق آخر، رفض كولر، منح لاعبي الأهلي راحة سلبية اليوم من التدريبات، بعد الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد السلام ضمن مؤجلات الأسبوع الـ12 لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وقرر كولر استئناف التدريبات نظرًا لضيق الوقت من أجل الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويعقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون له واللاعبين علي هامش المران من أجل مشاهدة ملخص لآخر مباريات الزمالك للتعرف على نقاط القوة والضعف بين صفوفه للاستقرار على الخطة المناسبة لمواجهته في القمة المرتقبة.

ومن المقرر أن يؤدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الداخلية تدريبات استشفائية للتخلص من الإرهاق، فيما يؤدي باقي اللاعبين تدريباتهم المعتادة.