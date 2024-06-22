السبت 22 يونيو 2024
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محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالعريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية

تفقد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه حمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عددا من لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مدينة العريش، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات وتوفير كافة احتياجات الطلاب باللجان لتيسير أدائهم الامتحانات.

وأكد المحافظ انتظام امتحان اللغة العربية التي يؤديها طلبة الشعبة العامة في مختلف لجان الامتحانات على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى انتظام اللجان وتواجد الملاحظين والمراقبين.

وأضاف أن عدد طلبة الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات يبلغ 4 آلاف و279 طالبا وطالبة، منهم 464 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و3492 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و323 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات، موزعين على 15 لجنة امتحانية بالمحافظة.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالعريش؛ لمتابعة سير وانتظام الامتحانات، وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب خلال الامتحانات، وحل أي مشكلات طارئة فور حدوثها.

ولفت إلى تجهيز اللجان الامتحانية بكافة الوسائل لتهيئة المناخ اللازم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، بجانب تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية، مشيرًا إلى إلى أن جميع اللجان مؤمّنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية.

وشدد على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات ومنع الغش، وإحالة أي حالة غش بواسطة الطالب أو الملاحظ إلى التحقيق وتحويلهم للنيابة العامة، لافتا إلى أن اللجان الامتحانية بشمال سيناء مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، تحسبا لرصد أي ‏محاولات للغش أو حدوث أي تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات.

وأكد تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين بالأسرّة والفرش والثلاجات وكل متطلبات المعيشة اليومية، حيث يبلغ إجمالي عدد الاستراحات بالمحافظة 18 استراحة، بإجمالي سعة 885 فردا.

وفي سياق متصل، أكد حمزة رضوان، مدير مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، ضرورة الالتزام بجميع التعليمات والضوابط المتعلقة بالامتحانات، وتنفيذ جميع الإجراءات والضوابط المحددة لأعمال الامتحانات، والتي تنظم العملية الامتحانية.

وشدد "رضوان" على أهمية تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج لجان الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود مخالفات تتعلق بمحاولات الغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة.

محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية
امتحان التربية اللغة العربية الثانوية العامة محافظ شمال سيناء وزارة التربية والتعليم الغش الإلكتروني

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