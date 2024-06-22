السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"خدوا حقى بالباطل".. ماذا قال المتهم بمذبحة المعادى فى جلسة محاكمته؟

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

قال المتهم بقتل والديه وشقيقه وصديقه بسبب خلافات الميراث في منطقة المعادي بالقاهرة، خلال أولى جلسات محاكمته بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، إن الضحايا هم من استفزوه بسلب حقه في الميراث بالباطل.

وقبل وصول المتهم، انسحب المحامي الخاص بالقاتل من الدفاع عن المتهم في القضية وأصبح لا يوجد أحد للدفاع عنه، ومن المقرر أن تنتدب المحكمة له محاميًا جديدًا للدفاع عنه.

كانت نيابة جنوب القاهرة، أحالت المتهم بقتل والديه وشقيقه ومسن تدخل للصلح، داخل منزلهم بمنطقة حدائق المعادي بسبب خلافات على الميراث لمحكمة الجنايات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بإقدام مهندس على إنهاء حياة 4 أشخاص من أسرته وصديقه بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن المتهم أطلق أعيرة نارية تجاه والده ووالدته وشقيقه وأحد أصدقائه، ما أدى إلى مصرعهم.

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