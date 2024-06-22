السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمجد الشوا: الاحتلال يدمر أى فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية

أمجد الشوا
أمجد الشوا

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ماض في مخططته، وما يحدث في قطاع غزة ليس ببعيد عن الضفة الغربية والقدس، موضحًا أن الهدف واضح تمامًا وهو إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني وإنهاء أي تفكير فلسطيني في مشروع دولة فلسطينية.

وشدد "الشوا"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على أنه في ظل عدد من الاعترافات من الدول بالدولة الفلسطينية وسيادتها على أرضها يرى الاحتلال فرصة للانقضاض على الضفة الغربية، من خلال إنهاء وجود السلطة الوطنية الفلسطينية والعمل على توسيع المستوطنات وزيادة سيطرة الاحتلال والتضييق على المواطنين الفلسطينيين.

الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط أي موقف

ونوه مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بأن ما يحدث في قطاع غزة من كارثة إنسانية وما يحدث في الضفة الغربية أيضًا شاهد بأن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط أي موقف يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية وتدمير أي فرصة.

وأشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى أن ما يحدث في قطاع غزة والضفة شواهد للمجتمع الدولي لكي يعمل في اتجاه وقف هذه المخططات، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح أن عملية الاعتقالات والتضييق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين لم تتوقف ومستمرة، والاحتلال يعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية، وهو ما يدفع أن ما يحدث الآن هو مخطط إسرائيل، وحكومة اليمين تستغل الوقت الحالي لتطبيق مخططاتها.

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