الضفة الغربية تشهد عدة اقتحامات من قبل جيش الاحتلال بعد إطلاق النار على مستوطن

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة "قلقيلية" عقب عملية استهداف مركبة إسرائيلية بالضفة الغربية، موضحة أن هناك اقتحامات وتمشيطا من قوات الاحتلال للمدينة على خلفية وفاة مستوطن تم استهداف سيارته.

وتابعت "سلامين"، خلال فقرة "جولة المراسلين" المذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإعلام الإسرائيلي تكهن بأن عملية استهداف مركبة المستوطن بالضفة ليست جنائية وإنما قومية، ولا تزال قوات الاحتلال تتوغل في مدينة قلقيلية.

وأوضحت أنه بالنسبة إلى مدينة "جنين" فقد كان هناك اقتحام لحي الجبرية، صباح اليوم، باستخدام الاحتلال آليات عسكرية كبيرة للغاية، وحاصرت أحد المنازل، وعبر مكبرات الصوت طالبت سكانه بتسليم أنفسهم.

ونوهت إلى أن الضفة الغربية شهدت في الساعات الأخيرة عدة اقتحامات وانتهاكات من قبل جيش الاحتلال وقواته وآلياته العسكرية لأكثر من مكان، عقب إطلاق النار على مركبة يقودها مستوطن إسرائيلي.

وأشارت إلى أن الإعلام الإسرائيلي الآن يتحدث عن إغلاق كامل لجميع مداخل ومخارج مدينة قلقيلية، وأن هذه العملية لربما ستستمر لعدة أيام.