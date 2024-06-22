السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الضفة الغربية تشهد عدة اقتحامات من قبل جيش الاحتلال بعد إطلاق النار على مستوطن

الاحتلال
الاحتلال

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة "قلقيلية" عقب عملية استهداف مركبة إسرائيلية بالضفة الغربية، موضحة أن هناك اقتحامات وتمشيطا من قوات الاحتلال للمدينة على خلفية وفاة مستوطن تم استهداف سيارته.

وتابعت "سلامين"، خلال فقرة "جولة المراسلين" المذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإعلام الإسرائيلي تكهن بأن عملية استهداف مركبة المستوطن بالضفة ليست جنائية وإنما قومية، ولا تزال قوات الاحتلال تتوغل في مدينة قلقيلية.

وأوضحت أنه بالنسبة إلى مدينة "جنين" فقد كان هناك اقتحام لحي الجبرية، صباح اليوم، باستخدام الاحتلال آليات عسكرية كبيرة للغاية، وحاصرت أحد المنازل، وعبر مكبرات الصوت طالبت سكانه بتسليم أنفسهم.

ونوهت إلى أن الضفة الغربية شهدت في الساعات الأخيرة عدة اقتحامات وانتهاكات من قبل جيش الاحتلال وقواته وآلياته العسكرية لأكثر من مكان، عقب إطلاق النار على مركبة يقودها مستوطن إسرائيلي.

وأشارت إلى أن الإعلام الإسرائيلي الآن يتحدث عن إغلاق كامل لجميع مداخل ومخارج مدينة قلقيلية، وأن هذه العملية لربما ستستمر لعدة أيام.

الضفة الغربية مستوطن مراسلة قناة القاهرة الإخبارية قلقلية جولة المراسلين القاهرة الإخبارية الإعلام الإسرائيلي ولاء السلامين

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": طيران الاحتلال يستهدف سيارة فى البقاع الغربى

حزب الله يستهدف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال فى مستوطنة المنارة

شهداء ومصابون فى قصف أبنية سكنية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

القاهرة الإخبارية: سلطات الاحتلال لا تزال تتعنت أمام دخول المساعدات الإنسانية

القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال أعلن بداية تطبيق المرحلة الثالثة من الحرب

مراسل "القاهرة الإخبارية": أبناء غزة حرموا من أداء الامتحانات هذا العام بسبب الحرب

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 37 ألفًا و551 شهيدًا

صاحبة السعادة تعيد أغنية "الشوارع حواديت" للنور (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يتلقى صدمة من لجنة تخطيط الأهلى بشأن صفقة تريزيجيه

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

حالات إغماء وتشنجات بين طلاب الثانوية العامة فى الدقهلية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

"تتلظى" تُثير الجدل فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس