إزالة وإيقاف 26 حالة مخالفات بناء في ملوي والمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتمكنت من رصد وإزالة 26 حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

وقال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة، والتعامل معها فورًا وبكل حسم، وذلك لضمان عدم التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون. حيثُ تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروى دروة برئاسة على حسن الفحل من إزالة 4 حالات تعدي على أرض زراعية بقرية دروة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما تمكن نواب رئيس المركز وبالتعاون مع رؤساء الأحياء والإدارة الهندسية، من إزالة 7 حالات في شارع الجلاء وشارع الشيخ ناصر وشارع التوحيد وشارع 24 بحي غرب المدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما تمكن الأستاذ أحمد محرم، رئيس قرية المعصرة، من إزالة وفك شدة خشبية بقرية الريرمون، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

أوضح عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن حي غرب المدينة تحت إشراف الدكتور عبدالظاهر حسن، نائب رئيس المدينة، وبحضور وليد فرحات، رئيس الحي، وسكرتير الحي وقسم التنظيم، تمكن اليوم من رصد وتنفيذ إيقاف أعمال بناء مخالف لحالتي الأولى بشونية المطاحن. وتم التحفظ على مواد البناء. والحالة الثانية بعزبة شلبى شارع صاروفيم التابعة لحي غرب. كما نفذت الوحدة المحلية بقرية البرجاية، تحت إشراف هبة سيد نائب رئيس المدينة، وأشرف فرغلي رئيس القرية، على إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة ٨٧ متر. وتم التعامل الفوري معها. كما شنت الوحدات المحلية بقرى طوخ الخيل ودمشير ونزلة حسين وبني محمد سلطان حملات مكثفة لرصد كافة التعديات بمختلف أنواعها تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتأكيده على عدم التهاون والتصدي الفوري لكافة أشكال التعدي. وتم رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ 7 حالات تعدي بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة ١٣٦٤ متر. وتم التعامل الفوري معهم. كما تمكنت الوحدة المحلية من إيقاف وإزالة 5 حالات تعدي بناء مخالف بدون ترخيص بحي غرب المدينة بمساحة ٦٤٠ متر. وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات.

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء