السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

حل امتحان اللغة العربية
حل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

حل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024 من أكثر الكملمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة منذ خروج طلاب الثانوية العامة 2024 من اللجان الامتحانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السبت 22 يونيو 2024 حيث يرغب الطلاب في مراجعة اجاباتهم.

حل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

ينشر الدستور للقراء من خلال التقرير التالي حل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024 وفقا لمجموعة مميزة كمن معلمي المادة والتي جاءت كما يلي:-

النحو 

  • قال الشاعر (وليس أخوك دائم العهد بالذي.. يلومك وأن ولي ويرضيك مقبلا ) # بـ بالذي مفرد.
  • ميز المحل الإعرابي لجملة يكافئه الشكر في المقولة السابقة # في محل رفع.
  • ميز مما يلي الفعل اللازم والوارد في البيتين السابقين # بـ يمت.
  • بين مما يلي التركيب الصحيح نحويا # ب إن لأولى الفضل ثنائهم.
  • بيم مما يلي التركيب النحوي الذي يحتوى على مفعول معه # د تتسع آفاق العقل بقراءة الكتب.
  • بين خبرالمعفول الذي يجوز توكيده # تحمد.
  • بين المفضل في العبارة السابقة # ألا يتواصل.
  • بين مما يلي أسلول الاختصاص # النيا معشر الكرام يأوي كل مستجر.
حل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024
حل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024
حل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

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جدول امتحان الثانوية العامة 2024 المتبقي

  • امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024.
  • امتحان مادة الفيزياء والتاريخ يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024.
  • امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.
  • امتحان مادة الجيولوجيا والجبر والهندسة وعلم النفس يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.
  • امتحان مادة التفاضل والتكامل يوم السبت الموافق 12 يوليو 2024.
  • امتحان مادة الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024.
  • امتحان مادة الديناميكا يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024.
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