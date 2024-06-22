السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سفير فلسطين يطمئن على انطلاق امتحانات الثانوية العامة للطلبة الفلسطينيين

سفير دولة فلسطين
سفير دولة فلسطين خلال متابعته لامتحانات الثانوية العامة

اطمأن سفير دولة فلسطين على انطلاق امتحانات الثانوية العامة لطلبة فلسطين، بمدرسة تحيا مصر2  التابعة لإدارة المقطم التعليمية.

وتفقد دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة صباح اليوم السبت، عددا من اللجان الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة لطلبة فلسطين بمدرسة تحيا مصر 2 التابعة لإدارة المقطم التعليمية، وذلك بحضور عواطف مهنى مدير عام إدارة المقطم التعليمية ونادى الناجى قسم الشئون الثقافية بالسفارة.

إقامة الامتحانات لهذا العدد من أبناء فلسطين تجسد انتصارًا لإرادة الشعب الفلسطينى رغم المحن

وأشار السفير إلى أن إقامة الامتحانات لهذا العدد من أبناء فلسطين تجسد انتصارًا لإرادة الشعب الفلسطيني رغم المحن التى يمر بها، وثمن السفير دور وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية.

شكرًا للرئيس السيسى ومصر على بذل كل الجهود للتيسير على أبناء الشعب الفلسطينى

وتقدم سفير فلسطين بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأجهزة الدولة المصرية على كل المستويات، والتى لم تتوان لحظة عن بذل كل الجهود للتيسير على أبناء الشعب الفلسطيني.

وحضر 776طالبًا وطالبة فى مادة التربية الإسلامية، مقسمين كالتالي 403 طالبات،326 طالبًا،47 من قسم التعليم المهنى.

وفى نهاية الجولة التقى السفير عددا من أولياء الأمور وبعث لهم رسالة طمأنة، أن القادم سيكون أفضل بإذن الله تعالى.

يذكر أن العملية الامتحانية تتم تحت إشراف وفد من وزارة التربية والتعليم العالى وفريق من الكادر الإداري والأكاديمي لوزارة التربية والتعليم وفريق من المتطوعين من الأكاديميين المتواجدين في جمهورية مصر العربية

سفير دولة فلسطين خلال متابعته لامتحانات الثانوية العامة
سفير دولة فلسطين خلال متابعته لامتحانات الثانوية العامة
سفير دولة فلسطين خلال متابعته لامتحانات الثانوية العامة
سفير دولة فلسطين خلال متابعته لامتحانات الثانوية العامة
سفير دولة فلسطين خلال متابعته لامتحانات الثانوية العامة
سفير دولة فلسطين خلال متابعته لامتحانات الثانوية العامة
سفير دولة فلسطين خلال متابعته لامتحانات الثانوية العامة
سفير دولة فلسطين خلال متابعته لامتحانات الثانوية العامة
سفير دولة فلسطين خلال متابعته لامتحانات الثانوية العامة
سفير دولة فلسطين خلال متابعته لامتحانات الثانوية العامة
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