"تتلظى" تُثير الجدل فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

شهد امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، الذي عُقد صباح اليوم السبت، جدلًا بين الطلاب حول معنى كلمة "تتلظى" التي وردت في أحد الأسئلة.

نص السؤال: "تتلظى الصدور لنعمتك".

خيارات الإجابة:

تتطلع تحقد تتأسى تتحسر

الإجابة الصحيحة:

تحقد

وأثار السؤال حيرة الطلاب، حيث لم يعتادوا استخدام هذه الكلمة في اللغة العربية الحديثة.

وفي سياق متصل، قام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بتفقد امتحانات الثانوية العامة اليوم، وتضمنت جولة الوزير تفقد لجان امتحان اللغة العربية، للاطمئنان على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، كما شدد الوزير على ضرورة التزام الطلاب بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وعدم الغش بأي شكل من الأشكال، وأكد الوزير أن الوزارة ستحيل أي حالة غش إلى التحقيق، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، وحرص الوزير أيضًا على تفقد حجرة الكنترول داخل المدرسة، للتأكد من سير عملية التصحيح والمراجعة بشكل سليم.