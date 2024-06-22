المستشار جميل حليم: الرئيس السيسي قدم الكثير من الإنجازات في جميع القطاعات

قال النائب الدكتور جميل حليم حبيب، عضو مجلس الشيوخ المصري، وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، ومستشار الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إنه بعد ثورة 30 يونيو شهدت مصر العديد من الإنجازات في مجال الحياة النيابية في المجتمع المصري.

أضاف حبيب في تصريحات خاصة لـ"الدستورط، أنه بعد 30 يونيو كان استحداث مجلس الشيوخ 2020، بعد غياب سبع سنوات، وبعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراؤها عام 2019، لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان، لذا أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 02-07-2020 قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020، والذي جاء إعمالًا للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخرًا على أحكام دستور 2014 في 2019.

أما عن الإنجازات، فقال خلال تصريحاته، إنه تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منصب الرئاسة في يونيو 2014، ومنذ ذلك الحين قام بعدة إنجازات على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونذكر من هذه الإنجازات مشروع قناة السويس الجديدة، وتم افتتاح قناة السويس الجديدة في عام 2015 بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتعزيز الإيرادات، وشبكة الطرق القومية: إنشاء وتطوير شبكة واسعة من الطرق والكباري لتحسين النقل وتقليل الازدحام.

وتابع: “بالنسبة لمجال الطاقة فتم بناء محطات كهرباء جديدة وتحسين البنية التحتية للطاقة، مما أدى إلى تحسين توفير الكهرباء وتقليل الانقطاعات، كما تم إطلاق مشاريع للطاقة المتجددة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان”.



أوضح حبيب أنه جرى إنشاء آلاف الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، وبناء عاصمة إدارية جديدة لنقل الإدارات الحكومية وتقليل الضغط على القاهرة.



◄المجال الإقتصادي

استطرد: “أما بالنسبة لمجال الاقتصاد فتم تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما ساعد في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، كما تم تحرير سعر الصرف، فقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ما ساعد على استقرار الاقتصاد وزيادة الاحتياطيات الأجنبية”.

مجال الأمن

استكمل: “بالنسبة لمجال الأمن فتم تعزيز الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب في سيناء والمناطق الأخرى، ما أدى إلى تحسين الوضع الأمني، وتحديث وتطوير القوات المسلحة من خلال استثمارات كبيرة في المعدات والتدريب”.

وبالنسبة لمجال الصحة، قال عضو مجلس الشيوخ إنه تم إطلاق مبادرات صحية مثل حملة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها، كما تم تطوير المستشفيات وتحسين البنية التحتية الصحية وبناء مستشفيات جديدة.

وكشف أنه بالنسبة لمجال التعليم تم إدخال إصلاحات على النظام التعليمي، بما في ذلك تطوير المناهج الدراسية واستخدام التكنولوجيا في التعليم، كما تم إنشاء جامعات جديدة لتعزيز الوصول إلى التعليم العالي.



تابع أنه في مجال العلاقات الخارجية تم تعزيز العلاقات الدولية تعزيز علاقات مصر مع الدول الإفريقية، العربية، والأجنبية من خلال زيارات دبلوماسية واتفاقيات تعاون.