السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المستشار جميل حليم: الرئيس السيسي قدم الكثير من الإنجازات في جميع القطاعات

المستشار جميل حليم
المستشار جميل حليم

قال النائب الدكتور جميل حليم حبيب، عضو مجلس الشيوخ المصري، وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، ومستشار الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إنه بعد ثورة 30 يونيو شهدت مصر العديد من الإنجازات في مجال الحياة النيابية في المجتمع المصري.

أضاف حبيب في تصريحات خاصة لـ"الدستورط، أنه بعد 30 يونيو كان استحداث مجلس الشيوخ 2020، بعد غياب سبع سنوات، وبعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراؤها عام 2019، لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان، لذا أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 02-07-2020 قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020، والذي جاء إعمالًا للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخرًا على أحكام دستور 2014 في 2019.

أما عن الإنجازات، فقال خلال تصريحاته، إنه  تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منصب الرئاسة في يونيو 2014، ومنذ ذلك الحين قام بعدة إنجازات على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونذكر من هذه الإنجازات مشروع قناة السويس الجديدة، وتم افتتاح قناة السويس الجديدة في عام 2015 بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتعزيز الإيرادات، وشبكة الطرق القومية: إنشاء وتطوير شبكة واسعة من الطرق والكباري لتحسين النقل وتقليل الازدحام.

وتابع: “بالنسبة لمجال الطاقة فتم بناء محطات كهرباء جديدة وتحسين البنية التحتية للطاقة، مما أدى إلى تحسين توفير الكهرباء وتقليل الانقطاعات، كما تم  إطلاق مشاريع للطاقة المتجددة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان”.

أوضح حبيب أنه جرى إنشاء آلاف الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، وبناء عاصمة إدارية جديدة لنقل الإدارات الحكومية وتقليل الضغط على القاهرة.
 

◄المجال الإقتصادي

استطرد: “أما بالنسبة لمجال الاقتصاد فتم تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما ساعد في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، كما تم تحرير سعر الصرف، فقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ما ساعد على استقرار الاقتصاد وزيادة الاحتياطيات الأجنبية”.

مجال الأمن

استكمل: “بالنسبة لمجال الأمن فتم تعزيز الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب في سيناء والمناطق الأخرى، ما أدى إلى تحسين الوضع الأمني، وتحديث وتطوير القوات المسلحة من خلال استثمارات كبيرة في المعدات والتدريب”.

وبالنسبة لمجال الصحة، قال عضو مجلس الشيوخ إنه تم إطلاق مبادرات صحية مثل حملة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها، كما تم  تطوير المستشفيات وتحسين البنية التحتية الصحية وبناء مستشفيات جديدة.

وكشف أنه بالنسبة لمجال التعليم تم إدخال إصلاحات على النظام التعليمي، بما في ذلك تطوير المناهج الدراسية واستخدام التكنولوجيا في التعليم، كما تم إنشاء جامعات جديدة لتعزيز الوصول إلى التعليم العالي.
 

تابع أنه في مجال العلاقات الخارجية تم تعزيز العلاقات الدولية تعزيز علاقات مصر مع الدول الإفريقية، العربية، والأجنبية من خلال زيارات دبلوماسية واتفاقيات تعاون.

 

الدكتور جميل حليم حبيب عضو مجلس الشيوخ المصري جال الحياة النيابية المجتمع المصري ثورة 30 يونيو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى منصب الرئاسة

مواد متعلقة

البابا فرنسيس يستقبل المشاركين في مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي

غدًا.. الكنائس تحتفل بعيد العنصرة 2024

أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية قبل صوم الرسل 2024

المطران عطا الله حنا: أهل غزة يعانون من المجاعة ونطالب بإغاثة عاجلة

أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية قبيل بدء صوم الرسل

تبرأت منه الكنيسة.. كيف رأى الأقباط قرار البابا بإيقاف القس دوماديوس حبيب؟

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تنظم مؤتمرًا صيفيًا لعائلاتها وشبيبتها فى الغردقة

البابا فرنسيس: الأيديولوجيا "مرض".. ويشجع الشباب على تعزيز الحوار

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

مدبولى يكلف بسحب رخص 16 شركة سياحة سفرت حجاجًا وإحالة مسئوليها للنيابة

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

رائد سعد.. قائد عمليات حماس الذى أرهق الاحتلال الإسرائيلى

عاجل| كولر يتلقى صدمة من لجنة تخطيط الأهلى بشأن صفقة تريزيجيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة