رئيس "جهاز السادات" يكلف باستمرار عمليات التجميل والنظافة ورفع الإشغالات

كلف المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ، نواب رئيس الجهاز باستمرار الحملات، وذلك لضبط المخالفات وإزالة ورفع الإشغالات، بالإضافة إلى القيام بأعمال النظافة والتجميل للمسطحات الخضراء والمتنزهات العامة بالمدينة.

وأصدر رئيس جهاز السادات توجيها بشن حملة مكبرة من إدارتي التنمية والأمن وشرطة التعمير والعلاقات العامة، تحت إشراف المهندس أسامة محمد سيد علي، نائب رئيس الجهاز.

وقال إن الحملة أسفرت عن إزالة المخالفات ورفع الإشغالات المقامة بالطرق الرئيسية من الباعة الجائلين، والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وتشوه المظهر الحضاري من الباعة الجائلين ومفترشى الطرق والأرصفة بشارع أبوبكر الصديق من أمام مول السلام، ومفارق الطرق بالمنطقتين السابعة والثامنة، وسوق الخضار والفاكهة بالمنطقة السكنية التاسعة.

وشدد رئيس الجهاز على جميع الإدارات المعنية بالمتابعة الدورية بالأحياء السكنية، وضبط المخالفات بالمدينة. وأن الجهاز يهيب بالمواطنين عدم الافتراش بالشوارع والحدائق لعدم التعرض للمساءلة القانونية، علما بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين حفاظا على عدم انتشار العشوائية، والحفاظ على الشكل الحضاري الذي يتمناه المواطنون ساكنو المدينة وزوارها.

وفى سياق متصل، نبّه رئيس جهاز مدينة السادات على إدارتي الزراعة والنظافة والتجميل بالمتابعة الدورية للأعمال التي تقوم بها جميع شركات الزراعة والنظافة، وكذلك الأعمال الذاتية بمختلف مناطق المدينة خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأشار ياسر عبدالحليم إلى أن إدارة الزراعة بالجهاز واصلت التأكيد على انتظام أعمال الري وصيانة الأشجار والمسطحات الخضراء، والعمل على نظافتها لظهور المدينة بالشكل الحضاري المطلوب.

كما واصلت إدارة النظافة والتجميل الجهود بتكثيف أعمال النظافة بمختلف المناطق السكنية والصناعية، ورفع المخلفات بالشوارع والميادين ومناطق الخدمات وأماكن التجمعات، وتفريغ الصناديق للتأكيد على دوام نظافتها، وحفاظا على البيئة وظهور المدينة بالمظهر الحضاري.